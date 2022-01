Xbox Series X/S generazione record! Sta vendendo più di tutte le precedenti console Xbox

Microsoft ha rivelato che sono state vendute più console Xbox Series X/S, a questo punto del loro ciclo vitale, rispetto ai periodi equivalenti di qualsiasi console Xbox precedente.

In un'intervista al New York Times, Phil Spencer di Microsoft ha discusso di quanto sia difficile attualmente trovare una console PlayStation 5 o Xbox Series X/S. Afferma che non è "colpa" dell'offerta che è inferiore rispetto al passato, ma è la domanda che è molto più alta.

"A questo punto, abbiamo venduto più in questa generazione di Xbox rispetto a qualsiasi versione precedente di Xbox. Quindi è nostro compito soddisfare la domanda", ha spiegato Spencer.

La pandemia globale di COVID-19 ha accelerato l'interesse per i videogiochi poiché più persone sono rimaste a casa. Spencer afferma: "l'aumento dell'utilizzo dei videogiochi è stata una sorpresa per noi. A marzo, aprile del 2020 avevamo esaurito le console, cosa che non ci accade mai"".

Spencer, in questo caso, parla di Xbox One. Nel luglio 2020, Microsoft aveva anche annunciato che le edizioni One X e One S All-Digital sarebbero state interrotte prima del lancio di Series X/S.

Nonostante la carenza di console l'anno scorso, Microsoft afferma che Xbox Series X/S sono le Xbox più vendute di sempre. Nel 2022, ci sono molti nuovi contenuti che i possessori di Xbox Series possono aspettarsi, come Redfall e Starfield.

Fonte: Gamespot.