Xbox Series X/S e videogiochi: Microsoft 'sospende tutte le vendite' in Russia

In una nuova dichiarazione del presidente e vicepresidente di Microsoft Brad Smith, è stato annunciato che Microsoft non farà più affari con la Russia mentre continua a invadere l'Ucraina.

"Come il resto del mondo, siamo inorriditi, irritati e rattristati dalle immagini e dalle notizie provenienti dalla guerra in Ucraina e condanniamo questa invasione ingiustificata, non provocata e illegale da parte della Russia", ha affermato Smith. "Annunciamo oggi che sospenderemo tutte le nuove vendite di prodotti e servizi Microsoft in Russia".

Smith ha aggiunto: "Inoltre, ci stiamo coordinando da vicino e lavorando a stretto contatto con i governi degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e del Regno Unito, e stiamo interrompendo molti aspetti della nostra attività in Russia in conformità con le decisioni sulle sanzioni governative. Riteniamo di essere più efficaci nell'aiutare l'Ucraina quando adottiamo misure concrete in coordinamento con le decisioni prese da questi governi e adotteremo ulteriori misure man mano che questa situazione continua ad evolversi".

Pochi giorni fa, in una lettera aperta pubblicata su Twitter, Mykhailo Fedorov ha invitato i titolari della piattaforma a "bloccare tutti gli account russi e bielorussi, interrompere temporaneamente la partecipazione di squadre e giocatori russi e bielorussi a tutti gli eventi di eSport internazionali".

Fonte: Microsoft