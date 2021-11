Xbox Series X/S, Xbox One e il problema della batteria CMOS: Xbox lavora ad una soluzione

Xbox si impegna a verificare che le console continuino a funzionare dopo che la batteria CMOS interna si esaurirà. All'inizio di quest'anno, è stato riferito che un problema con la batteria CMOS interna di PS4 e PS5 potrebbe un giorno rendere le console non riproducibili, quando la batteria inevitabilmente arriverà alla fine del suo ciclo. Nei mesi successivi, tuttavia, Sony ha lanciato un aggiornamento software per entrambe le console che ha risolto il problema, consentendo a entrambe le console PlayStation di continuare a giocare anche dopo che la batteria si è scaricata.

Ora, il boss di Xbox Phil Spencer ha affermato che il produttore sta cercando modi per risolvere problemi simili con le console Xbox. In un'intervista all'inizio di questa settimana con Axios, Spencer ha riconosciuto che il team Xbox è a conoscenza di problemi simili con le console Xbox, in cui non sarebbero più in grado di essere utilizzate se la batteria CMOS interna si esaurisse.

"Il team hardware sta ascoltando il messaggio sulle nostre console e dovrebbe consentire la relazione continua tra il giocatore e il contenuto che possiede. Quindi abbiamo ricevuto il messaggio e i team stanno cercando di trovare una soluzione", ha detto Spencer.

Al momento, c'è un modo per salvare una console se una batteria CMOS muore. Se gli utenti possono connettersi ai servizi online Xbox o PlayStation quando una batteria CMOS si scarica, saranno in grado di autenticare la propria console, consentendole così di continuare a giocare. La preoccupazione è che se i servizi online Xbox o PlayStation dovessero mai chiudersi, le console sarebbero inutili se non avessero una batteria CMOS. È quindi un sollievo sapere che Xbox sta tentando di risolvere il problema, proprio come ha fatto Sony negli ultimi mesi.

Fonte: VGC