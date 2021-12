Xbox Series X supera PS5 su Twitter e diventa la console più popolare

Secondo una recente analisi che ha coinvolto il social Twitter, Xbox Series X è più popolare tra gli utenti rispetto a PlayStation 5. Il report proviene da Green Gaming, un sito che ogni anno esamina diversi aspetti delle console, tra cui il loro consumo energetico, il conteggio dei giocatori ed i giochi più popolari.

L'analisi di Twitter esamina quei post che fanno riferimento ad un determinato termine e quindi assegna un punteggio positivo o negativo. Con i risultati di quest'anno viene mostrato come Xbox Series X abbia ricevuto recensioni più positive da parte dei fan rispetto a PlayStation 5, Nintendo Switch e altre console più vecchie. Non solo ma dall'analisi si evince come PlayStation 4 abbia ricevuto il maggior numero di commenti negativi.

Per quanto riguardo i giochi più popolari troviamo FIFA 22 al primo posto, inseguito da Final Fantasy XIV e Forza Horizon 5 chiude il podio. Halo Infinite dal canto suo ha attirato diversi commenti negativi da parte dei fan, ma occorre tener presente che il gioco è uscito solo a novembre.

L'analisi poi si sposta anche su quali console portano ad un maggiore inquinamento: PlayStation 3, Xbox 360 e PlayStation 5 sono sul podio, mentre Xbox One inquina meno e si trova all'ottavo posto. Xbox Series X/S invece raggiungono la quinta posizione. Infine, i tre giochi che hanno causato più inquinamento sono League of Legends, Fortnite e Apex Legends.

Fonte: Windows Central