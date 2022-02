Xbox saluta Shannon Loftis che lascia Microsoft dopo 29 anni

Shannon Loftis è stata un pilastro di Microsoft per quasi tre decenni, responsabile della creazione di classici come Fable, Project Gotham Racing, Banjo Kazooie Nuts and Bolts e molti altri dei migliori giochi su Xbox. Più di recente, Shannon Loftis ha fatto rivivere il franchise di Age of Empires.

Ora, dopo 29 anni, Shannon Loftis ha annunciato il suo ritiro, lasciando un'enorme eredità in Xbox. World's Edge sarà rilevato da Michael Mann, che è stato produttore esecutivo di Age of Empires IV.

"Dopo 29 anni in Microsoft, ho deciso di ritirarmi per trascorrere più tempo con la famiglia, con i miei hobby e, naturalmente, con i videogiochi. Le parole non possono esprimere quanto abbia significato per me essere parte di questo viaggio. È stato il più grande onore della mia carriera di sviluppatore di giochi far parte di questa community".

"Il team Xbox è stato un ambiente straordinario per incubare i nostri sogni e il supporto che abbiamo avuto su tutta la linea da Phil Spencer, Matt Booty e Aaron Greenberg, dal team PC Game Pass, dai team degli store sia di Microsoft che di Valve, è stato a dir poco sorprendente. Non potrei essere più orgogliosa del team di World's Edge o dei nostri partner tra cui Relic Entertainment, Forgotten Empires e Tantalus".

"Mi sono sempre detta che avrei lasciato Microsoft solo al punto più alto, e non c'è stato un punto più alto di questo. Grazie, dal profondo del mio cuore, per il supporto, la passione, il divertimento, l'impegno, il feedback e la gioia che avete dato a tutti noi".

Loftis ha notato che Age of Empires IV riceverà un importante aggiornamento in primavera, portando nuovi contenuti e nuove modalità di gioco, oltre agli aggiornamenti anche per Age of Empires II e III Definitive Edition.

Fonte: Windowscentral.