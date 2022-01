Xbox Smash Bros? Fan sognano un grande picchiaduro tra IP Xbox, Activision Blizzard e Bethesda

Come ormai sappiamo Activision Blizzard è stata acquisita da Microsoft: l'iter burocratico dovrebbe terminare l'anno prossimo, ovvero nel 2023, ma entrambe le parti attraverso comunicati stampa e social si sono dette entusiaste.

Non solo Microsoft e Activision Blizzard lo sono: i fan della società di Redmond hanno reagito con gioia alla notizia perché ciò significa che il portafoglio di studi Xbox Game Studios subirà un'impennata. Di conseguenza tutti questi team lavoreranno su altrettanti giochi che potrebbero essere in futuro esclusiva Xbox (anche se per adesso la società si impegna ad onorare gli accordi esistenti con PlayStation).

Proprio perché ora Xbox possiede numerose IP i fan stanno già sognando un picchiaduro in stile Super Smash Bros. Tra questi l'utente Reddit f_tom che ha condiviso sul forum un'immagine che mostra un roster di personaggi provenienti da tantissime IP ora a disposizione di Xbox. Un Crash Bandicoot vs Master Chief campeggia sulla schermata creata dal giocatore.

Xbox attualmente non ha ancora un picchiaduro esclusivo: che sia questa la volta buona per un gioco in stile Super Smash Bros. I fan ci sperano.

