Xbox e Sonic the Hedgehog 2 insieme con un concorso che vi consente di vincere dei pelosissimi controller

Per celebrare l'arrivo sul grande schermo di Sonic The Hedgehog 2, Xbox ha annunciato una collaborazione con il franchise di lunga data che porta ad un concorso.

Microsoft collabora con SEGA e Paramount Pictures per produrre un paio di controller "ispirati a Sonic e Knuckles" e descritti come dotati di "rivestimenti strutturati che ricordano la consistenza ispida dei ricci in natura". Oltre ai bizzarri controller, è possibile vincere anche una console Xbox Series S in edizione speciale con un "anello dorato che brilla sulla sua superficie insieme a un logo Sonic the Hedgehog 2 in rilievo".

Ci sarà un solo vincitore e il fortunato vincerà sia Xbox Series S personalizzata, che entrambi i controller "pelosi" e un controller bonus con l'artwork del film. Qui di seguito potete trovare sia le immagini che tutte le informazioni per poter partecipare al concorso.

We might need glasses because these controllers look fuzzy.



Follow and RT with #XboxSonic2Sweepstakes for a chance to win a Sonic 2 Xbox Series S Custom Console and Controllers.



Age 18+. Ends 4/4/22. Rules: https://t.co/1HyrgKotoz pic.twitter.com/V7VjKYTwf8 — Xbox (@Xbox) March 22, 2022

Vi ricordiamo che in Italia Sonic the Hedgehog 2 arriverà nelle sale cinematografiche il 7 aprile 2022. Che cosa ne pensate di questi particolari controller? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Eurogamer