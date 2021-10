Xbox permette di giocare ai giochi Steam grazie a GeForce Now

Come anticipato pochi giorni fa, Nvidia GeForce Now è ora accessibile anche dal browser Microsoft Edge, permettendo indirettamente alle console Xbox di aver a disposizione oltre 1000 titoli della libreria Steam, oltre a quelli del proprio account. Questo avvicina ancora di più il sogno di poter giocare i videogame di Steam, tranquillamente dal salotto di casa.

Essendo un servizio streaming, ha poca importanza che la macchina di partenza ─ il PC ─ sia performante rendendo disponibili su console opere come Counter-Strike: Global Offensive, DOTA 2 e League of Legends. Inoltre, la chicca è grazie al browser è possibile utilizzare mouse e tastiera, mettendo una pezza a quella virtuale già disponibile su console ma che soffre di poca precisione e soprattutto eccessiva latenza.

You can now play Steam PC games on an Xbox with Nvidia?s GeForce Now. Here's a quick look at how it all works. Details here: https://t.co/EMGX0HRxcT pic.twitter.com/G6YcloBubM — Tom Warren (@tomwarren) October 25, 2021

In attesa che Xbox Cloud Gaming diventi una solida realtà, GeForce Now è una certezza e comunque una valida alternativa. Con la nuova espansione che conta sulle RTX 3080, ci sarà da divertirsi.

Fonte: theverge.com