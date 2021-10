Xbox al lavoro su un MMO creato per il cloud secondo le ultime indiscrezioni

Attualmente sembra che Xbox stia lavorando ad un MMO per il cloud: le ultime indiscrezioni arrivano da Jez Corden di Windows Central il quale lo ha rivelato in un recente podcast. Il sito web di Mainframe, lo studio che starebbe collaborando con Xbox è operativo, quindi almeno la veridicità delle parole di Corden è quasi confermata. Ora resta da vedere se quel MMO è in uno stato avanzato o è ancora in sviluppo.

A circa due ore e mezza nell'episodio del podcast, Corden ha dichiarato: "So che Microsoft sta lavorando con uno studio in Finlandia - o almeno ho sentito che stanno lavorando con uno studio in Finlandia - chiamato Mainframe che crea un gioco nativo per cloud". Sfortunatamente questi sono tutti i dettagli che Corden ha su questo potenziale progetto.

In effetti, il sito web dello studio mostra che l'azienda sta realizzando questo MMO. Tra le promesse troviamo "un mondo vibrante con nuovi modi per interagire e connettersi con gli amici". Attualmente ci sono alcuni annunci di lavoro ma non viene indicato che questo gioco sia un'esclusiva Xbox.

Una semplice descrizione di questo MMO.

Il fatto che ci sia uno studio nordico alla base del gioco fa pensare a molti che il tema di questo MMO sia "vichingo", ma si tratta di un'ipotesi puramente speculativa. Non ci resta che attendere nuovi dettagli in futuro.

