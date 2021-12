Xbox e Swarovski celebrano i 20 anni di Halo con due epici oggetti da collezione in cristallo

Xbox e Swarovski hanno svelato due epici oggetti da collezione in cristallo per celebrare il 20° anniversario di Halo e l'atteso lancio di Halo Infinite.

Due decenni dopo l'alba di uno dei franchise più iconici dei videogiochi, Swarovski ha ricreato il casco Mjolnir di Master Chief, realizzato con un pezzo unico di cristallo con 140 sfaccettature, insieme all'emblematica Energy Sword realizzata con 204 sfaccettature da 13 diversi pezzi di cristallo tagliato, e due punte in acciaio lucido.

"Siamo entusiasti di collaborare con Swarovski e offrire qualcosa di veramente speciale per i fan. Swarovski e Halo incarnano gli stessi ideali di eroismo e meraviglia, offrendo ricordi sempre presenti di ciò che possono fare la scoperta di sé e l'immaginazione. Insieme, i pezzi raccontano una storia di innovazione e ispirazione, rendendo omaggio all'impatto di Halo nel corso degli anni".

"In riconoscimento dell'iconico numero Spartan 117 di Master Chief, abbiamo creato 117 set di oggetti da collezione in cristallo, tra cui l'iconico elmo e l'Energy Sword. Gli splendidi pezzi non saranno venduti da Swarovski o Xbox. Saranno invece disponibili per la community tramite le lotterie ufficiali Swarovski e la "Campaign for a cause" di StockX".

Ecco come vincere: "Entra nei negozi Swarovski partecipanti, in Francia, Germania, Regno Unito o Stati Uniti, tra il 1 dicembre e il 15 dicembre, e scansiona il codice QR dove vedi gli oggetti da collezione in cristallo Halo in mostra. Inserisci i tuoi dati per entrare. Entra online su Swarovski.com o sui canali di social media Swarovski e fai clic sul link della lotteria Halo per partecipare".

Swarovski sta lanciando 20 set di Crystal Helmet e Energy Sword tramite StockX "Campaign for a Cause" a beneficio di Gamers Outreach. Dal 9 dicembre fino al 13 dicembre, i clienti possono inviare una donazione di $10 su StockX per avere la possibilità di vincere.

Fonte: Xbox.