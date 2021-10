Xbox ai The Game Awards 2021 mostrerà Avowed, Hellblade II e Redfall?

Ogni giocatore che si rispetti è già entusiasta dei The Game Awards, l'evento che si terrà a dicembre e ovviamente già adesso iniziano le scommesse su cosa verrà mostrato. Nuovi annunci? Date di uscita di giochi già mostrati? Tutto è possibile. Dato che nessuno di noi sa per certo cosa ci aspetta, a volte aiuta ascoltare l'opinione di insider del settore che condividono nuovi interessanti dettagli.

Attualmente le piattaforme social e tutti i tipi di forum di gioco pullulano di notizie, opinioni e speculazioni su The Game Awards di quest'anno. Tra questi c'è anche Klobrille il quale afferma che Xbox sarà presente ai The Game Awards e potrebbe mostrare tra gli altri giochi come Hellblade II, Avowed e Redfall. A parte quest'ultimo, gli altri due giochi hanno ricevuto solo brevissimi trailer mostrati lo scorso anno e non sono apparsi all'E3 2021. Sarà grazie a questo evento che i fan riusciranno ad avere nuovi dettagli a riguardo?

Non solo, ma secondo l'insider potrebbero esserci anche annunci di nuovi giochi non ancora mostrati. Insomma, a quanto pare, se ciò fosse vero, Xbox sta preparando un evento ricco di novità per i fan.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Attualmente Xbox non ha lasciato trapelare nulla a riguardo, pertanto non ci resta che attendere notizie ufficiali e archiviare questa notizia come semplice rumor.