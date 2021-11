Xbox e The Rock annunciano 'The Xbox Vault' un'esperienza interattiva con tanti premi in palio

Lunedì è stata una giornata ricca di sorprese per tutti i fan della console Microsoft. Oltre all'annuncio dell'aggiunta di un gran numero di nuovi titoli al programma di retrocompatibilità e all'arrivo del boost FPS per molti altri, abbiamo anche avuto modo di assistere a come Dwayne Johnson ha introdotto The Xbox Vault.

In un impeto di vera nostalgia, Microsoft ha voluto utilizzare l'iconico attore meglio conosciuto come The Rock per questo annuncio, lanciando così uno sguardo indietro all'annuncio originale Xbox, in cui un Bill Gates che ancora guidava l'azienda e un Dwayne Johnson che aveva ancora i suoi capelli hanno caratterizzato l'ingresso di Microsoft nel mondo delle console per videogiochi.

In collaborazione con Netflix e Red Notice, il film recente dell'attore americano, The Xbox Vault è un'esperienza online interattiva in cui è possibile giocare ottenendo premi basati sul marchio della console Microsoft. Questi vanno dagli abbonamenti a Xbox Game Pass e Xbox Series X, a quelli più "esclusivi" e in edizione limitata, come un dipinto incorniciato di Dwayne Johnson - che sfoggia il suo fantastico look con gli occhiali da sole - nell'annuncio Xbox originale.

He's been with us since day one, now he's protecting the Xbox Vault and needs your help.?

?

Explore the #RedNotice inspired Xbox Vault with @TheRock and get a chance to win some exclusive prizes: https://t.co/P5JW8SM5uX | #Xbox20 pic.twitter.com/ZIx9RzV7lv — Xbox (@Xbox) November 15, 2021

Fonte: Gamespot