Xbox: vendite hardware aumentano del 166% e Xbox Game Pass cresce per un altro periodo record

Microsoft ha pubblicato il suo ultimo report finanziario con alcuni nuovi numeri e dati relativi al marchio Xbox. In totale, le entrate gaming per Microsoft sono cresciute del 16%. Le vendite hardware hanno visto l'aumento maggiore, crescendo del 166% grazie alla "domanda continua" per le console Xbox Series X e S.

Il CFO Amy Hood ha dichiarato in una conference call che Microsoft ha distribuito più console Xbox Series X/S del previsto durante il periodo, nonostante la carenza di chip in corso e altri problemi di fornitura.

Inoltre, i ricavi da contenuti e servizi Xbox sono aumentati del 2%. Microsoft ha visto una crescita degli abbonamenti Xbox Game Pass durante il periodo, sebbene la società non abbia annunciato una nuova cifra. L'ultima volta che Microsoft ha annunciato un numero di abbonati è stato nel gennaio 2021 (18 milioni). Più di recente, Microsoft ha annunciato che il numero di abbonati a Xbox Game Pass non è cresciuto tanto quanto previsto.

La crescita dei ricavi dei contenuti e dei servizi Xbox è stata influenzata positivamente anche dai giochi proprietari, ma è stata compensata dal "calo dei titoli di terze parti", ha affermato Microsoft.

Il CEO di Microsoft Satya Nadella ha affermato che la divisione Xbox ha stabilito un record di monetizzazione e coinvolgimento durante il periodo. Ha aggiunto che è prevista una crescita in futuro con il lancio di diversi titoli chiave, tra cui Halo Infinite e Forza Horizon 5, nonché l'espansione di Xbox Cloud Gaming. Nadella ha anche parlato di quanti sviluppatori utilizzano i servizi Azure di Microsoft, inclusi Bungie e Krafton.

Microsoft è un'azienda gigantesca e i videogiochi sono solo un segmento. Complessivamente, Microsoft ha registrato un fatturato di $45,3 miliardi (+22%) per il trimestre terminato il 30 settembre. In termini di reddito, Microsoft ha realizzato un profitto di $20,5 miliardi.

Il boss di Xbox Phil Spencer ha recentemente parlato di come Microsoft prevede di acquisire ancora più studi in futuro. "Non abbiamo assolutamente finito", ha detto Spencer.

Fonte: Gamespot.