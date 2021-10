Xbox vs PlayStation, Matt Booty ammette: 'nei giochi first-party siamo indietro rispetto a Sony'

Matt Booty, capo di Xbox Game Studios, ha parlato in un'intervista con Kinda Funny degli sforzi che sta facendo Microsoft per competere con Sony in termini di giochi first-party. Nell'intervista Booty ha ammesso che Xbox "non è stata in prima linea" sui grandi giochi proprietari, elogiando tra l'altro Sony per ciò che è stata capace di fare.

"Tanto di cappello a Sony, il loro sistema di studio e i leader, tutto è fantastico: non si può discutere con la qualità e i giochi che hanno prodotto e su cui stanno lavorando ora. Complimenti e tanto di cappello a loro", ha detto. "Penso siano in grado di creare un certo tipo di gioco che genera un'anticipazione e che diventa un pilastro fondamentale. Penso che questo tipo di giochi sia importante. E certamente, è stato un qualcosa che noi non abbiamo fatto, non siamo stati in prima linea".

Tuttavia Booty ha dichiarato che Microsoft non si tirerà indietro e vuole creare tipi di giochi che potrebbero avere un enorme successo proprio come Sony: "Non voglio necessariamente entrare nel merito di 'Qual è il nostro Uncharted?' 'Qual è il nostro Horizon: Zero Dawn?'perché non credo che questo serva a nessuno", ha detto Booty. "Quali sono quei giochi che hanno temi universali, che hanno un grande mondo in cui le persone vogliono perdersi, che hanno personaggi davvero ben realizzati e valori di produzione davvero alti? Questo è assolutamente ciò che vogliamo perseguire".

In una recente intervista anche Phil Spencer, boss di Xbox, ha parlato del futuro della società affermando di essere ancora alla ricerca di nuove acquisizioni.

Fonte: Gamespot