Xbox Winter Game Fest annunciato con ben 35 demo disponibili

L'ID@Xbox Winter Game Fest è stato confermato anche per quest'anno, dopo varie indiscrezioni sulle demo disponibili, e si terrà dal 7 al 21 dicembre. In questo lasso di tempo, si potranno provare le demo di 35 giochi in early access, su Xbox One e Xbox Series X/S.

L'iniziativa è partita dall'anno scorso con il Summer Game Fest, e dà la possibilità di scaricare le demo nella comodità della propria casa, facilitando l'accesso alle demo anche a coloro che non possono spostarsi fisicamente per l'occasione. Tali demo potrebbero anche essere ripubblicate al termine dell'iniziativa, ma è molto probabile che dopo il 21 dicembre non si vedranno più.

Blacktail sembra molto accattivante!

La lista intera verrà resa nota nei prossimi giorni, ma nel frattempo sono stati confermati cinque dei giochi presenti: Loot River, Death Trash, Blacktail, The Tale of Bistun, e Nobody Saves the World. I restanti trenta potrebbero spaziare talmente tanto tra i generi da far avere qualcosa di interessante per tutti, ma nel frattempo, in questa lista preliminare, si va dal dungeon-crawler rogue-like al combattimento in prima persona con l'arco: un salto non indifferente!

