Xbox Wire è stato lanciato ufficialmente in Giappone

Il marchio Xbox sta crescendo in popolarità in Giappone grazie a servizi come Game Pass e Cloud Gaming. Per aumentare la consapevolezza, Xbox ha ora lanciato il suo servizio di notizie "Xbox Wire" proprio in territorio giapponese. Ciò consentirà al team Xbox di fornire "notizie completamente localizzate" (su tutto ciò che riguarda Xbox) direttamente ai fan.

Tutto questo succede in occasione del 20° anniversario del lancio originale di Xbox in Giappone. Xbox vede questo annuncio come un modo per "rafforzare" il proprio impegno nei confronti del mercato giapponese.

"Mentre continuiamo il nostro viaggio, siamo entusiasti di portare la gioia e la community del gioco a così tanti altri giocatori in Giappone e aiutarli a tenersi aggiornati con tutti i contenuti e le esperienze disponibili su console, PC e cloud. Siamo entusiasti di offrire ai nostri fan aggiornamenti coerenti tramite Xbox Wire e stiamo rafforzando il nostro impegno nei confronti dei giocatori giapponesi portando le notizie Xbox più importanti nella loro lingua" si legge nel post.

"Il lancio di Xbox Wire Japan significa che i fan giapponesi possono ricevere notizie aggiornate, pertinenti e completamente localizzate quando ne hanno bisogno. La nostra speranza è che questo lancio avvicini i giocatori giapponesi ancora di più al marchio Xbox e rafforzi il nostro impegno per il regione asiatica".

Fonte: Xbox Wire