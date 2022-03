XEL, lo Zelda-like sci-fi ha un nuovo video gameplay e una finestra di lancio per PC e Nintendo Switch

Tiny Roar e Assemble Entertainment hanno pubblicato un nuovo trailer di gioco per l'imminente avventura in stile Zelda, XEL. Non solo, ma le versioni PC e Nintendo Switch del gioco hanno anche una finestra di lancio più specifica programmata per questa estate.

Nel gioco, i giocatori esploreranno un mondo lussureggiante e vibrante pieno di biomi meravigliosi e talvolta mortali. Per proseguire nel mondo dovranno risolvere enigmi intricati, esplorare dungeon misteriosi e combattere robot spietati e fauna esotica. Ispirato da titoli come la serie di Zelda, XEL porterà i giocatori attraverso una storia epica e commovente piena di ambientazioni fantastiche e personaggi memorabili insieme a una colonna sonora emotivamente potente del compositore Gidon Wolff.

XEL segue una protagonista di nome Reid, che si ritrova naufragata in un mondo enigmatico senza alcun ricordo della sua vita precedente. I giocatori si uniranno a Reid mentre si propone di andare a fondo del mistero dietro questa bizzarra terra piena di segreti ed enigmi. Esplorerete un meraviglioso mondo costellato di dungeon impegnativi in ​​un classico formato di azione-avventura 3D in una tavolozza ricca e vivida. Durante la sua ricerca Reid incontrerà personaggi affascinanti, si impegnerà in combattimenti elettrizzanti e, naturalmente, troverà e aggiornerà armi, oggetti, gadget e mosse, alcune delle quali potrebbero aiutarla a saltare nello spazio e nel tempo.

Le altre versioni di XEL arriveranno più avanti sempre nel 2022.

Fonte: GoNintendo