Xenoblade Chronicles 3 annunciato per Nintendo Switch

Xenoblade Chronicles 3 è stato annunciato durante il Nintendo Direct di ieri.

Il prossimo capitolo della serie Xenoblade "legherà insieme il futuro dei mondi rappresentati in Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2". Resta da vedere come esattamente lo farà, ma il filmato pubblicato da Nintendo sembra mostrare un titolo ottimo e più simile nello stile al primo gioco.

Il trailer condiviso insieme all'annuncio è visibile qui sotto:

Nel comunicato ufficiale di Nintendo leggiamo: "in questo nuovo capitolo dell'acclamata serie di RPG di MONOLITHSOFT, i giocatori vestiranno i panni dei protagonisti Noah e Miyo, in un mondo dilaniato dal conflitto tra le nazioni di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da entrambe le nazioni partiranno per un'avventura incentrata sul tema della vita. Questa storia che collega i futuri di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, arriverà su Nintendo Switch a settembre 2022".

Fonte: Eurogamer.net.