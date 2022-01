Xenoblade Chronicles 3, novità in arrivo? Il compositore della serie parla di un annuncio imminente

Yasunori Mitsuda, il compositore di Chrono Cross, Chrono Trigger e altri giochi Square Enix come Xenoblade Chronicles, ha rivelato che spera di annunciare uno dei progetti a cui sta lavorando il prossimo mese.

Parlando attraverso Twitter in risposta ai giocatori che gli auguravano ogni bene per il suo compleanno, il compositore ha scritto: "Grazie mille per i vostri messaggi di compleanno. Mi dispiace non poter rispondere a ciascuna persona. Questo ringraziamento vi sarà restituito con il mio lavoro. Al più presto annunceremo il primo il mese prossimo, non vediamo l'ora!".

Sebbene Mistuda non abbia accennato a quale potrebbe essere il progetto, l'attesa per un potenziale reveal di Xenoblade Chronicles 3 ha guadagnato slancio. In questi mesi infatti si sono succeduti diversi rumor e indiscrezioni sullo sviluppo del terzo capitolo della serie. Ricordiamo infatti che Jenna Coleman, la doppiatrice della Principessa Melia Antiqua aveva riferito dell'arrivo di Xenoblade Chronicles 3. Il nuovo progetto verrà mostrato quindi durante un Nintendo Direct?

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Un Nintendo Direct nel mese di febbraio non è una sorpresa, ma attualmente non ci sono conferme di un evento. Non ci resta che attendere e vedere quale sarà questo nuovo progetto del compositore.

Fonte: GamingBolt