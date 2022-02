Xenoblade Chronicles 3 in nuovi dettagli e imperdibili screenshot

Dopo diversi rumor e voci di corridoio, Xenoblade Chronicles 3 è stato finalmente svelato durante l'ultimo Nintendo Direct, con l'editore giapponese che mostrava l'imminente gioco di ruolo d'azione di Monolith Soft in quello che era un reveal trailer piuttosto ricco. Da allora sono arrivati ​​anche nuovi dettagli sul gioco, grazie alla pagina ufficiale.

Come precedentemente confermato da Nintendo, Xenoblade Chronicles 3 "riunirà i futuri di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2". Ambientato nel mondo di Aionios, la storia del sequel in arrivo ruoterà attorno a due nazioni in guerra: Keves, una nazione che utilizza una tecnologia meccanica altamente avanzata, e Agnus, una nazione che è più forte nell'etere, una tecnologia magica.

Il cast principale di Xenoblade Chronicles 3 si concentrerà su sei personaggi, tutti provenienti da queste due nazioni, e due dei quali saranno i protagonisti centrali del gioco. Uno di questi è Noah, un soldato di Keves che è descritto come un "tramandante" che piange per i soldati che hanno perso la vita sul campo di battaglia. Il secondo protagonista è Miyo, un soldato di Agnus e un'altra tramandante.

Sia Noah che Miyo porteranno con sé anche due alleati ciascuno. Con il primo c'è Lanz, che brandisce uno spadone che, cosa abbastanza interessante, funge anche da scudo, ed Yunie, che è specializzata nella guarigione ed è descritta come dotata di "lingua tagliente e personalità ruvida". Nel frattempo, gli alleati di Mio, Taion, che usa "la sua intelligenza e la sua intuizione" come tattico nelle battaglie, e Sena, un soldato apparentemente piccolo ma ingannevolmente forte, entreranno a far parte della nuova avventura.

Fonte: Nintendo Italia