Xenoblade Chronicles 3 potrebbe essere rivelato in un Nintendo Direct questo mese

I fan stanno aspettando con impazienza il prossimo Nintendo Direct e sarebbero felici di vedere Xenoblade Chronicles 3 in un futuro evento.

Febbraio è un mese piuttosto calmo per i fan di Nintendo, poiché non ci sono uscite importanti per Switch. Abbiamo alcune uscite entusiasmanti su altre piattaforme, che vanno da Dying Light 2, Horizon Forbidden West ed Elden Ring. Dying Light 2 doveva essere lanciato anche su Nintendo Switch, tramite la tecnologia di cloud gaming di Nintendo. Tuttavia, per qualche motivo, il gioco è stato rinviato e, secondo gli sviluppatori, verrà lanciato nei prossimi sei mesi.

Anche se febbraio potrebbe essere deludente per i fan di Nintendo, forse questo mese potrebbe regalare qualche sorpresa, dato che potrebbe arrivare un Nintendo Direct.

Il rumor proviene dal famoso leaker di Nintendo Samus Hunter, che afferma che potremmo ricevere il prossimo Nintendo Direct a febbraio. Si segnala che si tratterà di un Direct a "grandezza naturale" della durata di 30-40 minuti. Questo suggerisce che forse potremmo ricevere alcune rivelazioni interessanti.

Questo ha coinciso l'aggiornamento del sito di Monolith Soft. In precedenza il sito Web conteneva marchi e loghi con scritto l'anno 2017, e ora è stato aggiornato con il 2022. Tutte le notizie precedenti sono state eliminate dal sito, così come la pagina dedicata al reclutamento per gli sviluppatori di Xenoblade.

They now removed the page dedicated to the recruitment of the Xenoblade team (Production01). What does that mean?

In late 2020 I reported that their next game was in a good state with the main chtscene finalised.

In mid 2021 they started the soundtrack recording then followed... pic.twitter.com/2YwXdsaGpZ — Samus Hunter | Nintendo Leak and News Inside (@SamusHunter2) February 1, 2022

Con un Nintendo Direct forse in arrivo a febbraio, un reveal di Xenoblade Chronicles 3 non sembra impossibile.

Fonte: Dualshockers.