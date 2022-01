Xenoblade Chronicles 3 esclusiva Switch in uscita nel 2023 per un insider

I rumor su Xenoblade Chronicles 3 stanno tornando prepotentemente. La scorsa estate alcune informazioni indicavano che il gioco fosse nelle ultime fasi di sviluppo, ma ora un insider afferma che il gioco arriverà l'anno prossimo.

Se i rumor recenti fossero veri, il 2023 sarà l'anno in cui Monolith Soft lancerà Xenoblade Chronicles 3. Ricordiamo che qualche mese fa anche la doppiatrice di Melia, Jenna Coleman, aveva dichiarato che lo studio potrebbe preparare questo nuovo episodio. Nate The Hate, noto per i suoi veritieri leak di progetti legati a Nintendo, ha condiviso in un nuovo video le sfide che lo sviluppo di Xenoblade Chronicles 3 sta affrontando: sebbene da un lato sia stato colpito dalla pandemia di COVID-19, lo sviluppo di Monolith Soft studio sta cercando di risolvere tutta una serie di problemi tecnici che trascinano il titolo.

Con questa fase di rifinitura già in corso, il leaker osserva che è probabile che il gioco uscirà nel 2023. Tuttavia, se i lavori avanzano di buon passo, c'è anche la possibilità che arrivi alla fine del 2022.

Durante il suo video, Nate The Hate ha parlato anche di un possibile Persona 6 esclusivo PlayStation 5, oltre ad una versione rimasterizzata di Metroid Prime 1 e un nuovo Fire Emblem.

Fonte: GamingBolt