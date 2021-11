Xindong Fenghua è la nuova GPU cinese che sfida AMD, Nvidia e Intel

C'è un nuovo contendente nel mondo delle GPU. Oltre a AMD e Nvidia, che detengono il monopolio delle schede video da ormai una ventina d'anni, si aggiungerà la cinese Xindong Technology senza comunque dimenticare Intel, che debutterà il prossimo anno con le Arc Alchemist. Dunque, quattro produttori con l'intento di risolvere tutti i problemi di questo mercato, in "caduta" tra miner e mancanza di chip.

Xindong Fenghua è una GPU GDDR6X sviluppata internamente e poi progettata da Innosilicon, un progettista di chip a contratto. La Fenghua No. 1 sembra essere una GPU multi-chiplet con un sottosistema di memoria basato su GDDR6X che supporta tutte le interfacce di programmazione delle applicazioni moderne per la grafica e l'elaborazione, tra cui DirectX, Vulkan, OpenGL, OpenCL e persino OpenGL ES. Può funzionare anche con Android, Linux e Windows. Il chip utilizza un'interfaccia PCIe Gen4 per connettersi e può trasmettere dati utilizzando le interfacce DisplayPort, eDP 1.4 e HDMI 2.1, proprio come le migliori schede grafiche di oggi.

Non ci sono ancora test ufficiali, non sappiamo come si comporta rispetto ai blasonati concorrenti, ma almeno, c'è una scelta in più. Xindong prevede di utilizzare la sua GPU per desktop, giochi cloud, giochi per cellulari, cloud, desktop Xinchuang e workstation. Speriamo bene.

Fonte: tomshardware.com