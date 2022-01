Yacht Club Games Presents, il team dietro Shovel Knight annuncia un evento 'rivoluzionario' con tanti annunci

Yacht Club Games, studio di sviluppo dietro Shovel Knight, ha rivelato l'arrivo di un nuovo evento streaming chiamato "Yacht Club Games Presents" che si terrà la prossima settimana, ovvero il 1° febbraio.

Secondo il post sul blog di Yacht Club, lo sviluppatore e l'editore si concentreranno su una selezione di giochi con contenuti nuovi di zecca attualmente in fase di sviluppo. In aggiunta a questo, ci sarà anche un "mega annuncio emozionante" (descritto anche come "annuncio rivoluzionario") descritto al pari di un "evento storico".

"I nostri Sean Velasco, Alec Faulkner, Nick Wozniak, Sandy Gordon e Celia Schilling tireranno indietro il sipario di sviluppo per condividere un carico di nuovi aggiornamenti, anticipazioni di gioco mai viste prima, DLC e un annuncio rivoluzionario!" si legge nel post ufficiale.

We're proud to announce that our 3rd official Yacht Club Games Presents will be hosted on @G4TV's Twitch channel.?



We have a bunch of cool announcements including an exciting MEGATON ANNOUNCEMENT! You do not want to miss this historic event!



Blog Post: https://t.co/auJYmIu1Tt pic.twitter.com/Ar5nfjaORs — Yacht Club Games - Pocket Dungeon is OUT NOW! (@YachtClubGames) January 27, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

La trasmissione dovrebbe durare circa 60 minuti e andrà in onda il 1° febbraio sul canale Twitch G4TV.

Fonte: Gematsu