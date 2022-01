Yakuza ha venduto in totale 2,8 milioni di copie su PC

La serie Yakuza di Sega esiste dall'era PlayStation 2 ma non mostra segni di rallentamento.

In effetti, il publisher ha spinto sempre di più per le versioni globali (come con Lost Judgment) e per le versioni multipiattaforma. Nel recente Sega Management Meeting, la società ha rivelato che le vendite della serie hanno iniziato ad aumentare dal 2019 in poi e hanno mantenuto questo slancio.

La società ritiene che il supporto per la piattaforma PC abbia contribuito a questo risultato. "A causa dell'espansione della portata degli utenti, poiché abbiamo iniziato il supporto della piattaforma PC per questa serie dall'anno fiscale 2019, abbiamo registrato risultati di vendita piuttosto forti con vendite per circa 2,80 milioni di unità in tutto il mondo".

Sebbene non sia ancora stato rivelato ufficialmente, il direttore di Ryu ga Gotoku Studio, Masayoshi Yokoyama ha dichiarato a Famitsu nel novembre 2020 che il prossimo titolo di Yakuza è in fase di sviluppo. Si svolgerà diversi anni dopo Yakuza: Like a Dragon e presenterà Ichiban Kasuga come protagonista.

Sono in sviluppo anche altri titoli non annunciati al di fuori delle serie Yakuza e Judgment, anche se mancano ancora dettagli precisi.

Nel frattempo, Lost Judgment è attualmente disponibile su PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PS5.

Fonte: Gamingbolt.