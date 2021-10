Yakuza: Like a Dragon avrà un sequel e la conferma arriva dal nuovo director

Il personaggio di Ichiban Kasuga non sarà messo da parte. Yakuza: Like a Dragon ha introdotto un nuovo protagonista dopo sette puntate principali in cui si è svolta la storia di Kazuma Kiryu. Ora, i cambiamenti sono in preparazione all'interno del Ryu Ga Gotoku Studio, poiché sono state confermate le partenze di Toshihiro Nagoshi e Daisuke Saito, rispettivamente creatore e direttore di Yakuza. In una dichiarazione, il nuovo capo dello studio, Masayoshi Yokoyama, ha rivelato che stanno lavorando a un sequel di Like a Dragon.

"I predecessori di Ryu Ga Gotoku Studio hanno trasmesso le loro convinzioni e conoscenze a ciascuno dei membri del team", ha affermato Yokoyama. "Potete testimoniarlo nel recente Lost Judgment, e lo vedrai anche nel sequel di Yakuza: Like a Dragon, che continuerà la storia di Ichiban Kasuga". Secondo il nuovo leader dello sviluppatore, il gioco è attualmente in sviluppo e avrà Hiroyuki Sakamoto come produttore. Ryosuke Horii, Yutaka Ito e Nobuaki Mitake dirigeranno i lavori, mentre Yokoyama stesso scriverà la sceneggiatura con Takeuchi e Furuta.

"Che sia tra sei mesi o un anno, spero di mostrarvi un nuovo titolo di un nuovo Ryu Ga Gotoku Studio che è diverso ma sempre lo stesso, e qualcosa che susciterà una sensazione come 'questo è ciò che siamo aspettando' dentro di voi. Mi piacerebbe continuare la mia vita di creatore di videogiochi con serietà. Vi ringraziamo per il vostro continuo supporto".

Il recente titolo dello studio di sviluppo è Lost Judgment, uscito nel mese di settembre in tutto il mondo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

