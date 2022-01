Yakuza: Toshihiro Nagoshi fonda 'Nagoshi Studio' con la collaborazione di NetEase

Lo scorso anno Toshihiro Nagoshi, papà di Yakuza, aveva abbandonato il suo studio: ora il creative director ne ha fondato uno tutto suo grazie alla collaborazione con NetEase.

Nagoshi Studio ha sede a Tokyo e la società è presieduta dallo stesso Nagoshi; l'obiettivo sarà quello di sviluppare videogiochi di alta qualità per console in tutto il mondo. Tra gli obiettivi del nuovo team c'è quello di creare un ambiente di lavoro aperto, in cui le competenze di ciascun lavoratore non siano isolate e di creare dibattiti tra il personale senza tener conto dell'anzianità o della gerarchia dei suoi membri.

Tra i membri fondatori troviamo Daisuke Sato, un abituale collaboratore di Nagoshi che ha lasciato anche lui la disciplina di Sega l'anno scorso, l'artista Kazuki Hosokawa, il programmatore Koji Tokieda, il designer Masao Shirosaki, l'ingegnere Mitsunori Fujimoto, l'artista Naoki Someya, il director Taichi Ushioda e l'artista Toshihiro Ando. Il team dello studio ha già lavorato in SEGA e la maggior parte di loro ha anche lavorato alle serie Yakuza e Judgment.

Per adesso non sappiamo quale sarà il primo progetto del team e ci vorrà probabilmente ancora qualche tempo prima di scoprirlo.

Fonte: Gamepur