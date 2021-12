Yomawari 3 è in arrivo su Switch e PS4, annunciata la data di uscita per il Giappone

Nippon Ichi Software ha annunciato ufficialmente Yomawari 3. Non abbiamo ancora molti dettagli al di là di un teaser e del materiale dal suo sito ufficiale, ma sembra che manterrà lo stile visivo dei precedenti e che dovremo sopravvivere nuovamente a una versione sfigurata di una location giapponese.

Alcuni giorni fa il sito web di Nippon Ichi Software ha presentato un conto alla rovescia con un orologio da taschino e scavando tra i file HTML alcuni fan hanno trovato in effetti riferimenti proprio a Yomawari 3, con un sito che se visitato non portava però a nulla. Ora invece l'ipotesi è diventata realtà ed il terzo capitolo della saga sta per arrivare.

Per chi non lo sapesse, Yomawari è una serie survival horror. Una raccolta chiamata Yomawari: The Long Night Collection, è stata rilasciata per Nintendo Switch alla fine del 2018. Qui di seguito potete dare uno sguardo al primo trailer.

Yomawari 3 uscirà su PlayStation 4 e Nintendo Switch il 21 aprile, per ora in Giappone. Sfortunatamente non ci sono dettagli su una eventuale versione occidentale del gioco.

Fonte: Gematsu