Yomawari 3 nelle prime immagini e dettagli sulla storia

Dopo il teaser trailer dell'avventura horror Yomawari 3, Nippon Ichi Software ha ora fornito dettagli specifici sul progetto. Lo sviluppatore ha ora confermato quanto già emerso dal video: nonostante alcuni elementi nuovi, l'atmosfera rimane con i predecessori.

La protagonista vaga di notte per la città alla ricerca di ricordi dimenticati. Dopo essersi svegliata in una foresta oscura, una creatura informe le dice che è sotto una pesante maledizione. Tuttavia, i fantasmi si nascondono nell'oscurità. Con l'aiuto di una torcia e di un battito cardiaco, la prima cosa da fare è scappare, ma potete anche lanciare pietre, ad esempio, per distrarre l'avversario. Naturalmente, anche scappare è una buona opzione. Almeno finché non si esaurisce la resistenza.

Un'altra via di fuga è chiudere gli occhi; in questo caso i fantasmi scompaiono in una nebbiolina rossa che però permane nel luogo ed è consigliabile evitare. Ma il sollievo dura poco perché la presenza inquietante è ancora in agguato. Le località che possono essere esplorate liberamente comprendono una scuola, un'area rurale con risaie e una casa delle bambole in una foresta di bambù. Qui di seguito potete dare uno sguardo ad alcune di queste immagini.

Yomawari 3 uscirà in Giappone il 21 aprile 2022 per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Per adesso non ci sono dettagli per un'eventuale uscita in Occidente.

