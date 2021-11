YouTube nasconderà il numero di 'non mi piace' in tutti i video

Un po' sotto silenzio, YouTube ha testato con successo il nascondere i "non mi piace" al pubblico, cosa che diverrà effettiva prossimamente. Rimarrà tutto inalterato, con il conteggio visibile dai content creator e soprattutto con la loro influenza soprattutto sui consigli. Ma il pubblico, non li vedrà più.

Tutto questo nasce dalla necessità di migliorare l'ambiente per i creator, soprattutto quelli nuovi o comunque dai numeri più piccoli, spesso presi di mira in campagne d'odio o di semplice antipatia ma che finiscono col divenire delle molestie. Nascondere il conteggio dei dislike dunque, sembra migliorare la situazione ed è per questo che questa modifica diverrà ufficiale.

Tuttavia, non è certo che questo funzioni su larga scala, anche perché trovare nuovi escamotage a chi piace dar fastidio non dovrebbe essere complesso. È comunque un primo passo, qualcosa che potrebbe scoraggiare i più a creare orde di disapprovazione verso chi ha un'opinione diversa. Magari anche Metacritic farà qualcosa a riguardo.

