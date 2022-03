Zelda: Breath of the Wild 2: sono già passati sono passati 1000 giorni dall'annuncio

Sembra incredibile ma sono già passati 1000 giorni dall'annuncio del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, avvenuta all'E3 del 2019. Da allora solo notizie risicate ma che non hanno fatto altro che far aumentare ancora di più la voglia di giocarci.

Grazie al produttore di video di Nintendo Life Felix Sanchez, sappiamo quanto tempo è passato dalla visione del primo trailer, ma dovrebbero passarne almeno altri 299 di giorni prima della release ufficiale. L'uscita è sempre fissata infatti per fine 2022 anche se probabilità di un posticipo al 2023 sono alte. Del resto la pandemia ha colpito anche Nintendo.

Tanto per giocarci un po', Nintendo Life ha stilato una lista partendo dallo stesso principio: quanto tempo è passato dal primo annuncio.

Metroid Prime 4: 1728 giorni

Bayonetta 3: 1551 giorni

Splatoon 3: 383 giorni

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: 8 giorni

Fonte: Nintendolife.com