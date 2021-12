Zelda Breath of the Wild 2 a fine 2022 e altri remake e remaster di Zelda? Un altro rumor

Dopo essersi sbottonato sui piani per la nuova generazione di Nintendo, l'insider Markomaro ha deciso di scavare più in profondità ed è riemerso con dei dettagli riguardanti il sequel di Breath of the Wild e, come se non bastasse, anche su remake e remaster di altri giochi di Zelda.

Per quanto concerne Breath of the Wild 2, uno dei giochi più attesi del 2022, sembra che bisognerà aspettare proprio al massimo la fine del 2022 per trovarlo sugli scaffali fisici e digitali (mentre bisognerà aspettare "solo" l'E3 2022 per vederlo protagonista dell'evento che terrà Nintendo per l'occasione): lo sviluppo è già nella fase finale e non dovrebbero esserci di ritardi, il che significa che dovrebbe essere rilasciato entro e non oltre il prossimo dicembre. Durante lo sviluppo, il team ha utilizzato come parole chiave "luce", "tempo" e "cielo".

Zelda BOTW Sequel is coming to the end of the development cycle very soon so they should release the game next year with no delays even if that means a December 2022 release. "light" "time" and "sky" was some of the key names that they use in the development cycle pic.twitter.com/V4tEzCYVoW — markomaro (@Newmarkomaro) December 19, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Quanto agli altri giochi, dovrebbero essere in programma il remake di The Legend of Zelda Oracle of Seasons e Oracle of Ages, entrambi compresi in un unico pacchetto in uscita nel 2023 o oltre, e le rimasterizzazioni di Wind Waker e Twilight Princess (incerto se insieme o separatamente) durante l'estate del 2022.