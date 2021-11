The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 ai Game Awards! La teoria dei fan è molto realistica

Manca sempre meno ai The Game Awards, lo show organizzato e presentato da Geoff Keighley in cui verranno premiati i giochi usciti nell'anno in corso, ma soprattutto in cui vengono annunciate nuove produzioni e si forniscono più dettagli su altre già annunciate.

Ed è proprio su nuove informazioni e di Geoff Keighley che si parla: con un post nel suo profilo Twitter, Keighley ha stuzzicato i fan dicendo di aver lavorato a una world première (di cui sembra estremamente entusiasta) con uno sviluppatore "per due anni e mezzo". Un lasso di tempo molto lungo, con al centro un numero sospettosamente preciso.

Due anni e mezzo fa, fanno notare molteplici fan nelle risposte al tweet, era stato annunciato per la prima volta il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, in effetti! Keighley ha parlato espressamente di "world première", dunque non sarebbe vero dire che è la prima volta che "Breath of the Wild 2" si mostra al pubblico, ma altri fan hanno notato che ci sono stati casi in cui è andata proprio così, in realtà, anche perché l'annuncio del sequel non sarebbe stato "un vero e proprio reveal", a detta di un altro utente.

Just saw the final cut of a #thegameawards world premiere we have been working on with a developer for 2.5 years.



Truly honored we are entrusted to share this work with the world. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 28, 2021

Il 2021 è anche l'anno del 35° anniversario della serie The Legend of Zelda, per cui non è ancora troppo tardi per annunciare qualcosa di speciale - soprattutto se si tratta del sequel di uno dei giochi più apprezzati del 2017, nonché vincitore dei Game Awards dello stesso anno. Staremo a vedere, ma nel frattempo siamo aperti alle vostre previsioni sull'entità dell'annuncio.

