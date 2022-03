Zelda Breath of the Wild 2: I fan stanno già elaborando teorie sulla nuova mano di Link

La notizia del posticipo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (sempre se si chiamerà così) ha scosso un po' i fan, ma grazie alle nuove immagini concesse da Nintendo hanno avuto modo di distrarsi, speculando su diversi punti, come la Spada Suprema distrutta o la nuova mano di Link.

Ovviamente la lama ha catturato tutta l'attenzione ma i più attenti sono andati su un altro dettaglio, quella mano che per molti sembra appartenere addirittura a Ganondorf. Su Reddit, l'utente MarcsterS, ha infatti confrontato gli screenshot del primissimo trailer di presentazione con le nuove immagini, facendo notare le mani di protagonista e antagonista, con tanto di anelli molto simili.

Speculando in giro, c'è chi suppone che il nuovo Breath of the Wild racconti in realtà di un giovane Ganondorf (molto inverosimile) o che l'incontro di Link e Zelda con ciò che resta del villain stia infettando il corpo del protagonista, trasformandolo. Fatto sta che non dovremmo aspettare tanto per avere notizie più precise, tra eventuali Direct dedicati, E3, Gamescom e tutte le occasioni che avremo per trovare altri indizi.

