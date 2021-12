Zelda: Majora's Mask aveva un segreto nascosto nel cielo scoperto dopo oltre 20 anni

Mentre The Legend of Zelda: Majora's Mask è stato inizialmente lanciato per Nintendo 64 nel 2000, sembra che il gioco abbia ancora uno o due segreti nascosti al suo interno. Una di queste scoperte è stata recentemente svelata da un programmatore, che ha scoperto che le stelle nel cielo non sono le stesse per tutti.

Come molti altri giochi di ruolo, Zelda: Majora's Mask consente ai giocatori di inserire un nome per il proprio personaggio, consentendo loro di usarlo al posto del nome "Link". Anche se si pensava che il nome personalizzato servisse solo nei filmati e per differenziare ogni file di salvataggio l'uno dall'altro, si è scoperto che aveva un ruolo più importante nel rendere il cielo speciale per ogni giocatore.

Un programmatore, @zel640, stava studiando attentamente il codice per Majora's Mask quando ha fatto l'interessante scoperta e successivamente l'ha condivisa su Twitter. Lo skybox, che mostra le stelle nel cielo, è in realtà generato in modo univoco in base a ciò che il giocatore imposta come nome del file di salvataggio. Mentre la minacciosa luna nel cielo potrebbe attirare maggiormente l'attenzione, coloro che studiano il cielo scopriranno che le stelle si trovano in posizioni diverse da un salvataggio all'altro, purché i nomi dei file siano diversi.

So last night I discovered that the position of the stars in the sky in Majora's Mask is randomized based off of... the player's file name?! Huge thanks to Tharo for helping on this function as well. pic.twitter.com/aIqsZv9qPk — zel. (@zel640) November 27, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Sebbene gli skybox abbiano fatto molta strada negli ultimi due decenni, i miglioramenti si sono concentrati principalmente sul rendere i cieli più realistici e visivamente più accattivanti. La creazione di una serie unica di costellazioni per ogni giocatore non sembra svolgere un ruolo importante nel gioco stesso, quindi non è chiaro se questo facesse parte del contenuto scartato di Majora's Mask o fosse solo un bizzarro esperimento che Nintendo ha nascosto nel titolo.

Il cambiamento nello skybox è visibile solo nella versione N64 di Zelda: Majora's Mask. Il remake portatile del gioco per Nintendo 3DS non include la feature, con lo skybox di ogni giocatore che sembra lo stesso.

The Legend of Zelda: Majora's Mask è disponibile per N64, Nintendo 3DS e Nintendo GameCube.

Fonte: Gamerant.