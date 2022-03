Zelda: Ocarina of Time e Assassin's Creed tra i 12 giochi in nomination per la World Video Game Hall of Fame

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Assassin's Creed e Resident Evil sono tre dei dodici videogiochi candidati a far parte della World Video Game Hall of Fame, i cui nuovi membri saranno annunciati a maggio.

Dal 2015, il museo interattivo The Strong Museum ha riconosciuto individualmente i videogiochi che ritiene abbiano influenzato maggiormente la cultura popolare, la società e la stessa industria dei videogiochi. Qui di seguito potete dare uno sguardo alla lista dei finalisti.

Assassin's Creed

Candy Crush

Dance Dance Revolution

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Microsoft Minesweeper

Ms. Pac-Man

NBA Jam

PaRappa the Rapper

Resident Evil

Rogue

Sid Meier's Civilization

Words with Friends

Anche i giocatori hanno voce in capitolo in queste elezioni, dato che fino al 24 marzo potranno scegliere, da questa lista di candidati, coloro che ritengono meritevoli di essere inseriti nella World Hall of Fame. I videogiochi finalmente selezionati saranno annunciati il ​​prossimo 5 maggio.

Fonte: Nintendo Life