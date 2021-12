Zelda: Ocarina of Time è incredibile nel remake di un fan realizzato con Unreal Engine 5

Il canale YouTube RwanLink ha pubblicato un video incredibile, che mostra come potrebbe apparire una versione di nuova generazione di The Legend of Zelda: Ocarina of Time in Unreal Engine 5.

Ora, contrariamente a un precedente fan remake in Unreal Engine 5 del mese scorso, questo presenta alcune meccaniche di base del gioco. In questo video, RwanLink controlla Link per esplorare il villaggio di Kakariko.

Questo video mostra alcune delle nuove funzionalità di Unreal Engine 5. Ad esempio, RwanLink ha utilizzato l'illuminazione globale in tempo reale Lumen e il potente Nanite.

La cosa interessante di questo remake è che RwanLink è riuscito a mantenere lo stile artistico del gioco originale. Non solo, ma questo remake in UE5 sembra buono come la maggior parte dei giochi di ultima generazione.

Sfortunatamente, RwanLink non ha pubblicato questo progetto per il pubblico. Pertanto, non potrete scaricarlo e provarlo sul vostro PC. Tuttavia, RwanLink prevede di rifare anche altri ambienti di questo classico gioco per N64.

Fonte: DSOGaming.