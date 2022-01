Zombie Army 4 sta per arrivare su Nintendo Switch? Spunta la classificazione PEGI

Zombie Army 4 potrebbe fare il suo arrivo anche su Nintendo Switch, secondo la classificazione PEGI che lo inserisce tra i giochi per utenti di anni 18. La Zombie Army Trilogy è arrivata sulla console ibrida a marzo 2020, quindi ha senso che lo sviluppatore Rebellion voglia portare il ​​quarto capitolo, aggiungendo un'altra campagna ambientata nella seconda guerra mondiale in cui si uccidono "abominevoli nemici occulti" in un campagna cooperativa fino a quattro giocatori.

Zombie Army 4 è stato sviluppato dallo stesso team che ha realizzato Sniper Elite 4, anch'esso su Switch. La grande differenza tra Zombie Army e Left 4 Dead è la prospettiva. Quest'ultimo è uno sparatutto in prima persona, ma il primo è in terza persona. Tuttavia, abbattere gli zombi con gli amici è un momento divertente.

E ciò che distingue Zombie Army 4 dalla trilogia che lo precede è la sua modalità orda in cui si inizia con un'arma casuale e ci si fa strada fino a diventare grande e migliore, sopravvivendo a un flusso costante di nazisti non morti.

Ad oggi non ci sono ancora annunci ufficiali, pertanto non resta che attendere qualche informazione dal team di sviluppo. Vi ricordiamo che Zombie Army 4 è disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Fonte: Nintendo Life