Nintendo pubblica e cancella subito l'immagine di Snake che guarda...il sedere di Samus Aran

A volte anche gli account Twitter di importanti aziende scivolano su una buccia di banana pubblicando immagini o video compromettenti. Ed oggi è proprio il caso di Nintendo France, il quale ha pubblicato (e subito dopo cancellato) un'immagine che ha suscitato un po' di indignazione tra gli utenti.

Lo screenshot è stato preso da Super Smash Bros. Ultimate e mostra Solid Snake che fissa il fondoschiena di Samus con il costume Zero Suit. Oltre a questo, l'account ha accompagnato l'immagine con l'emoji degli occhi. Il tweet è rimasto pubblicato un paio d'ore sull'account ufficiale prima di essere rimosso. Nonostante la cancellazione già diversi utenti del social avevano fatto screenshot per condividere questo momento.

Ci sono alcune ipotesi diverse su quello che è successo: una è che un gestore di social media sia andato un po' fuori copione e qualcuno più in alto nella catena alla fine ha deciso che il tweet doveva essere rimosso. Un'altra ipotesi è che Nintendo France non pensava che il tweet di Solid Snake/Zero Suit Samus diventasse alla fine un problema. E infine, c'è sempre la possibilità che l'account sia stato hackerato.

nintendo france deleted the tweet but i don't want this to ever be forgotten pic.twitter.com/DYcLp7qqj5 — Ricky Dicky (@I_R1CKY_I) October 3, 2021

Nella giornata di domani, alle 16:00 Nintendo svelerà l'ultimo combattente di Super Smash Bros. Ultimate: quel tweet voleva solamente ricordare l'appuntamento? Chi lo sa.

