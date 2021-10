Nintendo Switch fa pagare l'app Orologio 9,99€. Un vero affare

Avete mai desiderato poter controllare l'ora su un dispositivo che non sia un orologio, uno smartphone, un televisore, un PC o una meridiana? Fortunatamente Nintendo è sempre vicina a ogni tipo di esigenza, mettendo a disposizione sul suo eShop un'applicazione incredibile: un orologio. Ma non semplice orologio: un orologio AAA. Siete stuzzicati adesso.

creato da RedDeer.games, questo utilissimo strumento digitale sarà disponibile a partire dall'8 ottobre al prezzo iniziale di 1,99€. Sono tanti, ma la qualità dei numeri è davvero elevata, supportando anche la tecnologia OLED della nuova Switch. Questo orologio sembra vantare una super qualità di produzione, con un diverso supporto alle lingue come giapponese, inglese, tedesco, coreano, in grado di distorcere il corso del tempo facendovi sentire parte di quella comunità.

Ovviamente non accadrà nulla di tutto ciò: è un orologio. Ma non un semplice orologio digitale da 1,99€ iniziali, bensì da 9,99€. Questo sarà il prezzo finale e sarebbe curioso vederne i dati di vendita. Per quel prezzo ci si aspetterebbe una distorsione spazio-temporale stile Stanza dello Spirito e del Tempo. Ma invece no: è un orologio.

