Nvidia GeForce RTX 3000: Nvidia e ASUS annunciano l'RTX DAY con centinaia di GPU disponibili

Per l'intera giornata di sabato 2 ottobre, in vari punti vendita Mediaworld localizzati in diverse aree d'Italia, NVIDIA e ASUS organizzano l'RTX Day in cui renderanno disponibili ai giocatori centinaia di schede video ASUS GeForce RTX Serie 30. I dettagli nel comunicato ufficiale:

Questi prodotti permettono un livello grafico mai visto prima nei giochi supportati grazie ad esclusive tecnologie GeForce, come il Ray Tracing in tempo reale, che offre una illuminazione realistica delle scene di gioco simulando il comportamento fisico di luci ed ombre; NVIDIA DLSS, che grazie all'Intelligenza Artificiale offre un aumento di prestazioni (FPS) senza sacrificare la qualità dell'immagine; NVIDIA Reflex, una suite di tecnologie già supportata nella maggior parte dei più importanti titoli competitivi e che permette di diminuire al minimo la latenza di sistema e dunque essere più reattivo in gioco.

La lista dei modelli protagonisti dell'iniziativa è riportata qui sotto, con soluzioni per ogni fascia di prezzo ed esigenza, a partire da 389€:

ASUS Phoenix GeForce RTX 3060

ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition

ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti V2 OC Edition

ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti Mini

ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti

ASUS TUF GeForce RTX 3080 Ti

Qui di seguito invece l'elenco dei punti vendita di Roma, Milano, Genova e Cagliari in cui si svolgerà l'RTX Day questo sabato 2 ottobre.

ROMA4

Centro Commerciale Porta di Roma Via Alberto Lionello, 201 - 00138 ROMA (RM)

MILANO CERTOSA

Media World Tech Village Viale Certosa, 29 - 20149 Milano

GENOVA

Via Operai snc, 16149 Genova (GE) CC Fiumara Shopping & Fun

CAGLIARI

Direzione Mediaworld Cagliari SS 131 KM 7.650 09028 Sestu (CA)