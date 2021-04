Outriders Leggendarie: Come farmare armi e armature leggendarie

I Leggendari in Outriders sono, ovviamente, fra i tipi di equipaggiamento più ricercati nel gioco, proprio come accade sulla maggior parte dei videogiochi di questo genere.

Per chi proviene da Destiny, questi sono l'equivalente dei pezzi Esotici - e allo stesso modo offrono caratteristiche uniche, così come una familiare combinazione di colori dorati che ne indicano la rarità.

Questa pagina spiega come ottenere l'equipaggiamento Leggendario, se Smantellare i Leggendari, e qual è il modo migliore per ottenere i Leggendari al lancio - inclusi metodi specifici per farmare armature e armi Leggendarie, a seconda delle vostre esigenze.

Cos'è l'equipaggiamento Leggendario in Outriders, e dovresti smontare i Leggendari? L'equipaggiamento Leggendario è il livello più raro di bottino che puoi guadagnare nel titolo: mette sul piatto un aspetto unico e una serie di modifiche molto impattanti, ed è pertanto evidente che quelle di grado Leggendario siano le armi e armature più ricercate del gioco. Le leggendarie in Outriders hanno le seguenti caratteristiche: L'equipaggiamento leggendario è disponibile sia sotto forma di armi che di armature specifiche della classe.

Le armi leggendarie offrono una mod tier 2 e una tier 3. Smantellare l'equipaggiamento Leggendario significa che puoi usare questi mod altrove, se vuoi.

Se indossi più pezzi di armatura Leggendaria in un set, riceverai un'abilità passiva speciale.

Questo significa anche che, a differenza delle Esotiche di Destiny, puoi equipaggiare più di un'arma o armatura Leggendaria.

Come per altri tipi di equipaggiamenti, puoi potenziare le Leggendarie ottenute in precedenza fino al tuo livello attuale con l'uso del Titanio. L'equipaggiamento leggendario può essere droppato dai nemici di alto livello, dai boss, da certe missioni e dal completamento di attività - mentre le chance di drop possono essere incrementate attraverso diversi mezzi descritti più avanti in questa guida. Ecco il bonus passivo del set Leggendario a 3 pezzi Cannonball Tenete a mente che che non dovreste essere troppo conservativi con i vostri primi drop Leggendari. A differenza di come la maggior parte dei giochi tratta il bottino più raro, Outriders funziona in modo leggermente diverso. All'inizio, sarà meglio smantellare il vostro equipaggiamento Leggendario. Prima di tutto, mantenere i leggendari aggiornati al proprio livello è un'operazione costosa. Probabilmente non avrete abbastanza Titanio per aggiornare costantemente ogni singolo pezzo, specialmente mentre vi fate strada nella campagna principale. A meno che non siate nel profondo dell'end game e stiate trovando grandi quantità di Titanio, non vale la pena cercare continuamente di mantenere questi pezzi rilevanti. C'è una scheda specifica per i mod di livello 3 nel crafting. La seconda ragione è che quando ne smantellate uno, avrete accesso a entrambe le mod legate all'equipaggiamento - inclusa una di livello 3. L'inserimento di queste mod su un nuovo equipaggiamento è molto più sostenibile a livello di risorse, e potete mettere mod estremamente potenti su qualsiasi archetipo di arma o equipaggiamento a vostra scelta. Questo è ancor più vero nel lungo periodo, perché avere a disposizione una vasta libreria di mod di livello 3 vi permetterà di applicarle ad altri pezzi Leggendari trovati più avanti. Potete semplicemente sostituire la Mod intrinseca di Tier 2 con un mod Leggendaria precedentemente smantellata in modo da dar vita a Leggendarie che montano ben due Mod di grado 3. Un'arma leggendaria con due mod di livello 3.

Fonti di equipaggiamento leggendario garantito in Outriders Oltre a droppare da alcune attività, ci sono missioni specifiche che possono garantire un Leggendario come ricompensa - il che potrebbe essere il vostro primo metodo efficace se siete desiderosi di iniziare a costruire la vostra collezione. Nota: si consiglia di ignorare le fonti di equipaggiamento Leggendario fino a dopo la conclusione della campagna, durante la quale dropperanno al tuo livello, in modo da poter risparmiare risorse che saranno molto più utili in seguito. Diverse missioni secondarie e catene di quest ti ricompenseranno con un bottino Leggendario. Queste includono: Grande Ferro - raccolto nell'hub del Forte Desolato, ti ricompensa con una Leggendaria a scelta tra Aeria Master, The Landlubber e Grim Marrow.

- raccolto nell'hub del Forte Desolato, ti ricompensa con una Leggendaria a scelta tra Aeria Master, The Landlubber e Grim Marrow. Trovare i totem nascosti quando si esplora il Canyon of the Grand Obelisk - un luogo che si può raggiungere verso verso la fine della storia - ti ricompenserà con un Leggendario.

- un luogo che si può raggiungere verso verso la fine della storia - ti ricompenserà con un Leggendario. L'eredità degli Outriders - una quest che puoi raccogliere a Trench Town ti ricompenserà con un Leggendario.

- una quest che puoi raccogliere a Trench Town ti ricompenserà con un Leggendario. Completando le linee di ricerca Historian, Hunter e Wanted vedrai droppare un Leggendario alla fine della catena di missioni. Nota - a seguito di una patch post-lancio, questo accadrà solo una volta per completamento della catena.

vedrai droppare un Leggendario alla fine della catena di missioni. Nota - a seguito di una patch post-lancio, questo accadrà solo una volta per completamento della catena. Visitare il venditore Tiago. Disponibile nell'end game in un accampamento, Tiago venderà una varietà di bottino raro, inclusi i Leggendari (comprese le armature, che tendono ad essere più difficili da trovare). Questi richiedono risorse Drop Pod, che vengono lasciate cadere dalle spedizioni (vedi sotto per saperne di più). Tieni a mente che più alto è il tuo Challenge Tier, più costosi saranno gli oggetti, dato che sono sempre proporzionali al tuo livello. I venditori del Cacciatore e dei Ricercati meritano una visita per avere fonti affidabili e dirette di oggetti Leggendari.

Come aumentare il drop rate delle Leggendarie in Outriders Oltre a fonti specifiche, i Leggendari possono anche droppare in tutto il gioco da nemici di alto livello e da certe attività. Anche se c'è sempre una certa probabilità di ottenere Leggendarie, ci sono metodi efficaci per aumentare le possibilità: Impostare il World Tier il più alto possibile. I livelli più alti vedranno i tuoi modificatori di bottino raro aumentare drasticamente. Per esempio, al Livello Mondo 15 - il più alto disponibile al lancio - le possibilità di ottenere leggendarie aumenteranno del 425%.

I livelli più alti vedranno i tuoi modificatori di bottino raro aumentare drasticamente. Per esempio, al Livello Mondo 15 - il più alto disponibile al lancio - le possibilità di ottenere leggendarie aumenteranno del 425%. Eseguire le spedizioni velocemente con un livello di sfida più alto possibile. Le spedizioni sono 14 missioni endgame che i giocatori sono incoraggiati a eseguire il più velocemente possibile per aumentare i tassi di ottenimento di bottino raro e leggendario. Queste missioni sono anche la fonte principale delle risorse Drop Pod, che possono essere utilizzate per acquistare bottini rari - compresi i Leggendari - dal venditore Tiago. Come per le fonti garantite di cui sopra, si consiglia di aspettare a sfruttare le fonti di equipaggiamento Leggendario e il farming fino alla fine del gioco, momento in cui possono droppare a livelli più alti - specialmente se consideriamo che il sistema a spedizioni supera l'attuale level-cap di Outriders. Tiago apparirà nei campi una volta raggiunto l'end game.