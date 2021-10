Overwatch 2 : Mei sarà una mitragliatrice di danni ma non congelerà gli avversari

Ci saranno molti cambiamenti una volta che Overwatch 2 arriverà, ma uno di questi aggiornamenti ha lasciato sconcertati i giocatori, dato che gli sviluppatori hanno deciso di aumentare il DPS di Mei.

Molti pro player e giocatori hanno avuto modo di provare una build iniziale di Overwatch 2 che mostrava dove Blizzard sta portando il suo FPS. Quindi ora abbiamo le prime impressioni sul gioco.

Sembra che il passaggio a partite con 5 giocatori per squadra introdurrà anche eroi molto più forti per dare a tutti nella competizione un impatto molto maggiore rispetto a prima.

Partendo dalla reazione del pro player Matthew "super" DeLisi alla build di test di Overwatch 2, sembra che Mei debutterà con un alto DPS.

Ebbene, in Overwatch 2 Mei infligge 90 punti danno al secondo ma non sarà più in grado di congelare gli avversari. "Non congelerete nessuno, ma... capisci cosa intendo? Dovrete solo fare clic con il sinistro per eliminare i nemici".

Personaggi come Bastion o Reaper di solito sono ambiti per il loro danno sostenuto, ma Mei sembra che possa essere uno strumento importante per abbattere le difese.

Al momento, non possiamo giudicare appieno il bilanciamento degli eroi di Overwatch 2, ma sarà interessante capire quali modifiche apporterà Blizzard.

Fonte: Dexerto.