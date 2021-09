People Can Fly oltre Outriders: espansione e giochi AA per il futuro

Cosa c'è nel futuro di People Can Fly? Outriders non è stato il successone che ci si aspettava, forse, ma lo studio Polacco non si è certo abbattuto per questo, anzi prevede un rilancio.

Un rilancio che passerebbe, potenzialmente, attraverso nuove acquisizioni, sempre nel mirino degli studio ma non sempre andate in porto: attualmente sono sette gli studi sotto la sua egida, dopo l'arrivo di Phosphor Studios la scorsa primavera.

Ma avere più studi di sviluppo non serve a nulla se non ci sono giochi da sviluppare, dunque l'idea sarebbe quella di continuare col programma di lavoro parallelo (anche sugli AAA) con il rilascio di un titolo all'anno a partire dal 2024.

Altro punto focale sarà l'investimento in titoli AA, caratterizzati da un tempo di sviluppo minore, un budget più basso e obiettivi meno ambiziosi, ma gli stessi valori produttivi di sempre. Staremo a vedere dopo li porterà il mercato.

