Perfect Dark, The Initiative non basta? Ecco perché collaborerà con Crystal Dynamics

Come saprete realizzare videogiochi è difficile. E il lavoro non è stato reso più facile durante la pandemia e la carenza di manodopera. E mentre questa realtà si sta trasformando in una nuova normalità, sta costringendo molte aziende a rimanere flessibili nel modo in cui affrontano le loro sfide.

Questo è esattamente il pensiero che ha portato lo sviluppatore di Xbox Game Studios, The Initiative, ad assumere Crystal Dynamics come studio di supporto per il prossimo progetto Perfect Dark di Microsoft, secondo alcune fonti.

Lo sviluppo di Perfect Dark è in fase di accelerazione. Ma passare a questa marcia in più richiede più tempo di quanto Microsoft sperasse. The Initiative ha bisogno di talento, ma è difficile assumere rapidamente centinaia di sviluppatori qualificati, specialmente durante una pandemia. E anche il boss dello studio, Darrell Gallagher, era preoccupato per la coesione del team. È difficile convincere centinaia di persone a lavorare insieme ad alto livello al loro primo progetto insieme.

Ma Gallagher, che in precedenza ha lavorato a Crystal Dynamics, aveva ancora forti legami con lo studio e Square Enix. Comprende anche profondamente le capacità di Crystal Dynamics. Ciò lo ha portato a proporre a tutte le parti una collaborazione.

I dirigenti Microsoft vedono questo come qualcosa di molto simile a grandi studi come Certain Affinity che lavora alla Master Chief Collection o Creative Assembly di Sega che lavora su Halo Wars 2 o Relic di Sega che lavora su Age of Empires 4.

Nel mercato dei giochi di oggi, questa è una scorciatoia intelligente per Microsoft. Certo, potrebbe assumere immediatamente un team completo., ma "affittarlo" è più veloce ed efficiente.

Anche se non vediamo alcuna indicazione che Perfect Dark sia in difficoltà al di là degli ostacoli standard della pubblicazione di un gioco (come il personale), molti fan sono preoccupati. I fan di Perfect Dark e Xbox si sono chiesti perché uno studio come The Initiative avesse bisogno di aiuto. E l'annuncio ha destato le preoccupazioni.

Ma è importante ricordare che il team Xbox "ama annunciare cose". Microsoft ha giocato molto bene al gioco delle pubbliche relazioni negli ultimi due anni circa, e ha visto questa come un'altra possibilità per mantenere Perfect Dark sotto i riflettori. Crystal Dynamics inizierà anche ad assumere per lavorare su Perfect Dark.

Fonte: Venturebeat.