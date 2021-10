PS5 introduce a sorpresa i giochi in prova gratuita

Sony ha inviato una serie di email agli utenti PlayStation 5 che annunciano l'introduzione di una feature molto interessante e utile: si tratta dei "game trials", ossia di prove gratuite di giochi PS5 per un tempo limitato. Sarà possibile quindi scaricare i titoli gratuitamente e provarli per alcune ore, per poi decidere se acquistarli.

Attualmente questa nuova funzione è limitata a due titoli, Death Stranding Director's Cut e Sackboy: Una Grande Avventura. Per ottenere la versione trial, è sufficiente recarsi sullo store e selezionarla dalla pagina del gioco che si vuole provare. La feature inoltre sembra essere esclusiva dei giochi PS5.

Quello che potrebbe rivelarsi un bel problema, soprattutto per chi possiede una connessione internet non proprio performante, è il fatto che il timer di prova scatta immediatamente nel momento in cui si fa partire il download. Per Death Stranding Director's Cut si parla di 6 ore di prova, mentre 5 per quanto riguarda Sackboy. Naturalmente ogni account avrà accesso limitato ad una prova per ogni titolo. Sembra anche che non si tratterà di un'opzione perennemente disponibile, ma che sarà limitata ad un lasso di tempo specifico (in questo caso è indicato fino al 28 ottobre).

In questo momento la funzione non è disponibile nel PlayStation store italiano, ma è probabile che sarà attivata nelle prossime ore o nei prossimi giorni.

