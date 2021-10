PlayStation ha acquisito Bluepoint Games e il boss di PlayStation Studios spiega il motivo dietro l'accordo

Sony ha annunciato che Bluepoint Games farà ora parte dei PlayStation Studios. Bluepoint è meglio conosciuto per il suo lavoro su Shadow of the Colossus su PS4 e, più recentemente, su Demon's Souls su PS5.

In una recente intervista con IGN, il boss di PlayStation Studios, Hermen Hulst, ha spiegato perché Sony ha deciso di acquisire lo studio.

Hulst afferma che Bluepoint ha goduto di un lungo rapporto di lavoro con Sony e, attraverso l'acquisizione, entrambe le parti possono fare ciò che sanno fare meglio. Bluepoint sarà libero di concentrarsi sulla creazione di grandi esperienze, mentre PlayStation sarà in grado di offrire allo studio tutte le risorse necessarie per portare a termine il lavoro.

"Non c'è quasi nessuno che conosca PlayStation meglio di loro, perché hanno lavorato con tanti team diversi sui loro rispettivi franchise iconici. Bluepoint potrà concentrarsi sui suoi giochi, su ciò che sa fare meglio, sul creare mondi fantastici, personaggi meravigliosi e potrà utilizzare tutte le risorse che abbiamo da offrire" ha detto Hulst.

"Abbiamo adorato lavorare con PlayStation in tutti questi anni. Non c'è davvero nessun altro con cui vogliamo lavorare, quindi abbiamo iniziato a parlare con questi ragazzi e ha funzionato", ha spiegato il presidente di Bluepoint Marco Thrush. "E ora il nostro futuro è estremamente luminoso. Come diceva Hermen, abbiamo tutte queste opportunità davanti a noi. Abbiamo tutto il supporto di Sony. Non dobbiamo crescere per diventare un gigantesco studio. Abbiamo molto aiuto da parte di Sony ora che possono colmare eventuali lacune".

Sony ultimamente ha acquisito Housemarque, Firesprite, Nixxes e ora Bluepoint Games. Ciò che attende il futuro di Bluepoint è per ora incerto, anche se lo studio ha confermato che lavorerà su contenuti originali invece che su remake e remaster.

Fonte: Gamingbolt.