PlayStation e le esclusive su PC? Merito dell'ex boss Shawn Layden

Sappiamo che da qualche tempo a questa parte PlayStation ha deciso di portare alcune sue esclusive come Days Gone e Horizon Zero Dawn anche su PC, raccogliendo moltissimi consensi da parte dei giocatori. Ma scopriamo che l'idea partì dall'ex CEO di PlayStation Shawn Layden e non da Jim Ryan: è stato lo stesso Layden a dirlo durante un'intervista.

Attraverso il canale YouTube What's Up PlayStation, Layden ha affermato che la sua idea è partita da una semplice domanda: come poter attirare più pubblico nell'universo PlayStation? Ed è qui che l'ex CEO ha pensato di portare alcuni dei giochi più popolari della società usciti da tempo su PS4 anche a chi non possedeva una console, ovvero su PC.

In questo modo, non solo PlayStation ha ampliato il suo pool di giocatori ma ha consentito, come afferma Layden di "far conoscere un po' di PlayStation alle persone che non erano mai entrate in questo mondo".

Y?all thought it was Jim Ryan who brought PlayStation games to PC,



but it was REALLY Shawn Layden?s regime. Y?all owe Jim Ryan an apology pic.twitter.com/63CmZjc2sM — Zimm804 (@Zimm804) October 4, 2021

Recentemente durante il PlayStation Showcase è stato annunciato che Uncharted: Legacy of Thieves Collection, un pack che contiene Uncharted 4 e il DLC L'Eredità Perduta sarà disponibile sia su PS5 che su PC.