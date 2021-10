PlayStation: Fabrik Games, recente studio acquisito da Firesprite è al lavoro su un AAA sci-fi/horror

Fabrik Games è uno degli studi acquisiti recentemente da PlayStation e attualmente sta assumendo per un gioco fantascientifico a tinte horror AAA che potrebbe essere potenzialmente il primo progetto dello studio.

A seguito dell'acquisizione di Fabrik Studio da parte dello studio di PlayStation, Firesprite, è stato portato alla luce che Fabrik Games ha recentemente affermato di essere al lavoro su un nuovo titolo tripla A. Secondo un post di cinque mesi fa sul profilo LinkedIn dello studio, "Fabrik Games è alla ricerca di un artista principale per lavorare su un titolo di fantascienza/horror AAA".

Sembra che questo lavoro non sia più disponibile in quanto non appare più sul sito Web di Fabrik Games, tuttavia esiste un annuncio per un artista di personaggi senior. Questo elenco di lavori purtroppo mantiene le cose molto vaghe, quindi l'unico indizio che possiamo ottenere da esso è che il candidato prescelto lavorerà anche su un gioco AAA e che avrà bisogno di "esperienza con l'anatomia dei personaggi e delle creature".

Fabrik Studios ha già lavorato con Firesprite per sviluppare The Persistence, un horror fantascientifico roguelike che vede i giocatori tentare di sopravvivere a bordo di un'astronave invasa da mostri assassini. Fabrik ha anche lavorato ad altri giochi come il gioco stealth tattico Filthy Lucre e il platform The Lost Bear per PSVR.

Fonte: GamingBolt