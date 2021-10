PS5 e le sue esclusive al lancio anche su PC? L'ex Sony Shawn Layden dice la sua

In una recente intervista con What's Up PlayStation, l'ex boss di PlayStation Worldwide Studios Shawn Layden ha espresso i suoi pensieri sulla possibilità che Sony possa lanciare i suoi titoli su PC e console allo stesso momento. Nell'intervista, ha rivelato che l'attuale strategia di Sony non consente un tale approccio e sembra altamente improbabile che cambierà in futuro.

Sony di solito lancia le sue esclusive first party dopo un po' anche su PC, con periodi di attesa che si estendono per oltre un anno. Questo è, ovviamente, un modo per indurre più consumatori ad acquistare le console di Sony quando il capitolo successivo di un certo franchise uscirà esclusivamente per la sua piattaforma.

"Non credo che vedrai mai PlayStation lanciare giochi lo stesso giorno su PC, ma sai, mai dire mai. La strategia, mentre la stavamo sviluppando quando ero lì, era che dovevamo andare verso questi nuovi clienti, verso questi nuovi fan", ha detto Layden (via VGC).

"Dobbiamo andare dove sono loro perché hanno deciso di non venire da noi, quindi ora noi dobbiamo andare a casa loro". E, secondo Layden, il modo migliore per farlo è proporre agli utenti PC un gioco che ha venduto molto su PlayStation, uscito da 18 o 24 mesi, che possa far cambiare idea all'utenza: "voi ragazzi scegliete di non venire su PlayStation ma vi mostriamo cosa vi state perdendo."

Questa strategia sembra funzionare incredibilmente bene per Sony, poiché molti fan ora chiedono a gran voce di acquistare una PS5 per sperimentare nuovi capitoli di franchise amati dai fan come Horizon Forbidden West dopo aver giocato a Horizon Zero Dawn o Days Gone su PC. Ovviamente, Layden ha lasciato intendere che la strategia potrebbe cambiare a seconda del comportamento dei clienti in futuro, ma i fan non dovrebbero sperare in "lanci simultanei".

Fonte: Gamingbolt.